Ardea | la casa degli orrori va a giudizio | inizio processo il 3 maggio per Maricetta Tirrito e soci

I giudici del tribunale di Frosinone hanno rinviato a giudizio Maricetta Tirrito, di Ardea, che dovrà rispondere di una serie di reati che le sono

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 –, arrestata il 12 dicembre scorso, e tre complici, sono stati rinviati adal Tribunale di Frosinone per le loro presunte attività illecite nella “” di. Questa struttura, secondo le accuse una Rsa mascherata da cohousing in via Isernia, è ora al centro di un’inchiesta passata per competenza dalla Procura di Velletri a Frosinone. I capi di imputazione: un elenco da brividi I reati contestati sono da film dell’orrore: abbandono di persone incapaci, esercizio abusivo della professione medica, falso ideologico e materiale aggravati. Al cuore dello scandalo, la morte sospetta di Luigi Bonomo, 72 anni, un anziano che ha trovato la morte in circostanze misteriose all’interno della ...

