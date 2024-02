Approvato il bilancio | Un piccolo miracolo

della Banca di Credito Cooperativo di Napoli ha approvato il di Credito Cooperativo di Napoli ha approvato il progetto di bilancio a beneficio dell'artigiano, del piccolo professionista o della

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024)di previsione 2024-2026,con un saldo a pareggio di 12.726.547,86 euro. Il comune di Canegrate si lamenta però del mancato aiuto dello Stato definendo quanto varato un "": "Pur senza un significativo sostegno dell’autorità centrale e si pensi alla riduzione dei trasferimenti e alla mancanza di aiuti sulle bollette, e in un contesto nazionale e internazionale già complicato e poi reso drammatico dagli effetti del cambiamento climatico subiti, il comune conferma la propria vocazione sociale, educativa ed ecologica". Nessun aiuto dello Stato è arrivato a fronte delle ingenti spese per sicurezza e manutenzione straordinaria imposte dall’evento che ha colpito Canegrate il 24 luglio 2023. "Potenziamo i servizi senza per questo pesare sugli utenti, coniughiamo la cura del presente attraverso ...