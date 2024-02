Clienti dell'operatore virtuale facente parte del gruppo WINDTRE. già cliente Very Mobile) oppure il numero 800 99 44 44 (se non Dopo esserti recato su di essa dall' app ufficiale di Facebook o

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024)16 febbraio l’appnonper diversi clienti dell’operatore e lo stesso vale per l’applicazione del vettore low-cost corrispondente. Le difficoltà, in realtà, si sono manifestate anche nella tarda giornata di ieri e la situazione è in continua evoluzione in questo momento. Chiariamo esattamente in che senso l’appnon, proprio come quella. La fase che manifesta una serie diè quella di autenticazione alla propria area riservata. In pratica, le applicazioni sembrano aver perso ledie dunque l’utente deve procedere ad un nuovo login. Proprio in questo momento, si concretizzano le maggiori ...