Aosta | uomo morto con ferite da taglio

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 22.10 Unè stato trovatoin un garage nel comune di Verrayes, a circa 15 chilometri da. Sul suo corpo erano presentida. Gli investigatori al momento non escludono che si possa trattare di un omicidio. La vittima è un pensionato di 79 anni. A trovarlosono stati i familiari che hanno riferito che lo avevano perso di vista da poche ore. Sul posto oltre ai carabinieri anche il medico legale per un primo esame del corpo, e il pm di turno.

