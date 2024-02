Aosta | trovato morto nel garage con profonde ferite Chi è la vittima

Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio in un garage nel comune di Verrayes, a circa 15 chilometri da Aosta. Secondo quanto si è appreso, sul suo corpo sono presenti ferite da taglio. Gli investigatori al

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un uomo è statonel pomeriggio in unnel comune di Verrayes, paese a circa 15 chilometri da. Secondo quanto si è appreso, sul suo corpo sono presentida taglio. Gli investigatori al momento non escludono che si possa trattare di un omicidio. Sul posto i carabinieri che dovranno far luce sullo strano rinvenimento. Chi è laLaè Sergio Rossi, un pensionato di 79 anni. A trovarlosono stati i familiari. In base alle prime informazioni raccolte, hanno riferito che da circa un'ora lo avevano perso di vista. Sul posto anche il medico legale per un primo esame del corpo, e il pm di turno, Giovanni Roteglia.