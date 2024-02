Anziano smarrito a Terranuova Bracciolini | ritrovato dalla polizia grazie a un commerciante

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nel pomeriggio del 14 febbraio, ladi Stato di Montevarchi ha prontamente risposto a una segnalazione riguardante unin stato confusionale aall’intervento tempestivo dei poliziotti del Commissariato, coordinato dal Vice Questore Gian Fabrizio Moschini, l’uomo è statoin buone condizioni di salute, ma visibilmente spaesato dopo essersidurante una passeggiata. L’, ospite temporaneo di familiari nella zona ma originario di un’altra regione, non poteva fornire ulteriori dettagli utili per identificarlo. Dopo averlo tranquillizzato, gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti nelle banche dati die hanno interagito con i residenti e i commercianti ...

