Anziano decide di togliersi la vita | dramma in periferia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 92 anni ha deciso dilalasciandosi cadere dal balcone della sua abitazione. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio nel popoloso quartire di Rione Mazzini, a via Raimo, subito sgomento per quanto accaduto. L’uomo, stando alle prime indiscrezioni raccolte, era affetto da importanti patologie Sul posto immediato l’arrivo dei Carabinieri e di un’ambulanza del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’. Una nuova tragedia scuote la città. L'articolo proviene da Anteprima24.it.