Antonia Notaro pubblica “A piedi nudi sul cuore” | un’emozionante raccolta di poesie

(Di venerdì 16 febbraio 2024) . Ecco tutti i dettagli “La silloge è una perfetta sintesi dell’amore dell’Autrice per la poesia, passione che Ella coltiva con interesse dimostrando una notevole sensibilità e una raffinata capacità comunicativa. Si tratta di un mix di realtà e immaginazione dove la realtà interagisce con la fantasia, creando una simbiosi di emozioni, che esplodono in un crescendo di magia. Unadiche coniuga bene il dolce e l’amaro della vita, rappresentando numerose emozioni e sensazioni, con un linguaggio leggiadro, ma anche ricco di realismo. Ogni poesia ha parole scelte che formano versi delicati e preziosi, dove predominano le similitudini e l’immagine del sole come bellezza, conforto e chiarezza”. “Asul” è edito da Sogni di Carta edizioni, ed è in distribuzione da Aprile ...

Sanremo 2024, non solo musica: premi "Women for Women against Violence": Sanremo, 12 feb. (askanews) - Il festival di Sanremo 2024 è stato anche un'occasione per toccare temi sociali e affrontare, non solo in musica, argomenti come la violenza sulle donne e il tumore al se ...

