Antitrust | multa a Servizio Energetico Italiano | “Ha attivato contratti non richiesti”

(Di venerdì 16 febbraio 2024) In alcuni casi non ha inviato o ha inviato tardivamente la documentazione contrattuale e ha imposto ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento. La sanzione di 900mila euro L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 900mila euro a. L’istruttoria dell’ha infatti permesso di accertare che, da luglio

Dopo Balocco, anche i legali di Chiara Ferragni hanno deciso di impugna re il provvedimento dell’Agcom per il pandoro "Pink Chirstmas". Come ... (gamberorosso)

