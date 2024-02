Anticorruzione | il Comune adotta una nuova procedura per tutelare chi denuncia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pisa, 16 febbraio 2024 – Implementare la prevenzione e la lotta alla corruzione all’interno dell’ente, tutelando coloro che segnalano ono comportamenti illeciti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione. Via libera dalla Giunta allawhistleblowing” deldi Pisa che recepisce le novità normative introdotte in materia con il D. Lgs 24/2023. “La disciplina del whistleblowing – dichiara l’assessore alla legalità, Giovanna Bonanno - risponde all’esigenza di fornire particolare tutela a coloro che, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli orli alle autorità competenti. L’istituto, introdotto per la prima volta in Italia nel 2012, è stato oggetto ...

Manfredonia, sbloccati i lavori per 272 loculi, entro giugno nel cimitero comunale: La loro assegnazione venne approvata nel maggio 2022, in graduatoria provvisoria. L’appalto delle opere non è mai avvenuto per divergenze nella precedente amministrazione ...

Macerata, nuovo ospedale alla Pieve : ok dell’ANAC al progetto: Macerata.- Sorgerà in località La Pieve il nuovo ospedale di Macerata. Il comune si occuperà poi dell’esproprio dei terreni come da accordo firmato circa un anno fa ma il tutto è in capo alla Regione ...

Anticorruzione: il Comune DI Pisa adotta nuova procedura per tutelare chi segnala o denuncia comportamenti illeciti: Implementare la prevenzione e la lotta alla corruzione all’interno dell’ente, tutelando coloro che segnalano o denunciano comportamenti illeciti che ...