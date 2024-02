Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 16 Febbraio

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diana sconcertata! Flavio Bianchi è un imprenditore che sta dando avvio ad un progetto di riqualifica del centro storico. Tuttavia, dietro alle sue nobili intenzioni,

(Di venerdì 16 febbraio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 16Rosa è costretta a difendersi dalle minacce dei criminali che spingono perché lasci la sua casa e Clara appare sempre più spaventata dall’evolversi degli eventi. Nel frattempo, Diana comincia a scoprire lentamente il vero volto di Bianchi e intuisce che l’uomo nasconde qualcosa di pericoloso. Un piccolo pretesto domestico, invece, dà a Jimmy l’occasione per spiegare al nonno l’importanza di difendere l’ambiente proteggendolo da inutili ...

Un Posto al Sole, Diana scopre il segreto di Flavio Bianchi: Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Diana scopre il segreto di Flavio Bianchi Ecco le anticipazioni sul nuovo personaggio della soap.