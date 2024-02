Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 16 Febbraio

Stasera 15 febbraio vedremo due episodi di Terra Amara , di cui vi riportiamo le anticipazioni : Fikret viene arrestato e portato dal procuratore a causa di un filmino manipolato in cui lo si vede

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Fikret dice a Zuleyha di non voler partecipare al matrimonio tra lei e Hakan, perché soffrirebbe troppo. L’uomo decide quindi di andare a prendere il piccolo Kerem Ali e di portarlo a vivere con lui e la governante Nazire. Nel frattempo, Saniye e Gulten trovano Colak e i suoi uomini ...