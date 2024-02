Per celebrare la terza stagione di Bridgerton , la piattaforma di streaming on demand Netflix e Shondaland hanno ospitato un evento per i fan ricco di rivelazioni sui prossimi episodi, che saranno disponibili in due parti

Anticipazioni Bridgerton 3, la stagione "evento" su Colin e Penelope divisa in due parti su Netflix (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tante Anticipazioni da Bridgerton 3, svelate nel corso di un panel. All'evento erano presenti la produttrice esecutiva, Shonda Rhimes, la showrunner della terza stagione, Jess Brownell, l'autrice dei romanzi originali di Bridgerton, Julia Quinn, e alcuni membri del cast: Nicola Coughlan, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Claudia Jessie, Luke Thompson e Martins Imhangbe. Durante il panel sono stati svelati i titoli degli episodi, le foto esclusive dei personaggi, la conferma degli adattamenti dal libro agli episodi, un annuncio a sorpresa del matrimonio tra due fan e un'anteprima esclusiva della terza stagione. È stato confermato che nella terza stagione sarà incluso il momento preferito dai fan nel romanzo Un uomo da conquistare, in cui ...

