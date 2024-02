Anticipazioni Amici 23 | puntata di domenica 18 febbraio 2024

notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni Amici 23, spoiler nuova registrazione 16 febbraio Angelina Mango dopo La puntata di domenica 24 settembre ha segnato l'avvio del

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 16 febbraio 2024)23 tornerà su Canale 518con la sua ventesima, che verrà registrata oggi, venerdì 16. A registrazione terminata, lesveleranno quali ospiti avranno fatto la loro comparsa in studio, quali allievi avranno ricevuto la maglia del Serale e quali dovranno lasciare la scuola una volta per tutte. Tra compiti, sfide e performance emozionanti, il talent show di Maria De Filippi ha ancora tante sorprese in serbo per i suoi telespettatori. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO… Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…23, svelato l’ospite musicale della registrazione di venerdì 16...