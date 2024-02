Anita Olivieri finisce nei guai per colpa del fidanzato | seri provvedimenti in vista

Anita Olivieri " voto 7 Per una volta accantoniamo l'Anita si rende protagonista di un duro scontro con l'attrice che finisce per

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La visita perdelEdoardo Sanson durante la puntata di San Valentino del Grande Fratello è passata in secondo piano quando in molti hanno notato una infrazione del regolamento. Infatti, Edoardo ha consegnato qualcosa alla, e ciò ha fatto arrabbiare molti telespettatori e utenti che hanno subito chiesto la squalifica ad Alfonso Signorini e alla produzione del reality.rischia un duro provvedimento disciplinare? Grande Fratello:trasgredisce il regolamento Durante la puntata di mercoledì 14 febbraio 2024 del Grande Fratelloha ricevuto dal suoEdoardo poco prima di lasciarsi un fazzoletto. La ragazza l’ha prima usato per asciugarsi le ...