Anguillara | bimba di due anni aggredita dai cani a casa dei nonni | è in prognosi riservata

Una bimba di 2 anni è stata aggredita da due cani, tra i quali un pastore tedesco, insieme alla nonna, proprietaria degli animali. E' successo intorno alle 11.10 in un'abitazione di Anguillara Sabazia, a

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Unadi duee la nonna sono state aggredite dai duedella donna, tra cui un pastore tedesco, adSabazia, in provìncia di Roma. La, ferita, è stata soccorsa e portata in elicottero al Policlinico Gemelli: è in. Anche la nonna è stata portata in ospedale: non si conoscono al momento le sue condizioni. L’aggressione, riporta l’Ansa, è avvenuta adeidellamentre i genitori erano al lavoro. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Bracciano, i forestali e la polizia locale. Leggi anche: Manziana, indagati i proprietari dei tre rottweiler che hanno ucciso Paolo Pasqualini: accusati di omicidio colposo e omessa custodia Manziana, ...