Anguillara | bimba di 2 anni aggredita dai cani della nonna | è grave

c'è da registrare un altro dramma molto simile non molto distante dalla Capitale, ad Anguillara Sabazia , dove questa mattina una bambina di 2 anni e la nonna sono state aggredite da due cani , di

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 febbraio 2024)Sabazia, 16 febbraio 2024 – Unadi 2è stata attaccata daidei nonni, tra i quali un pastore tedesco, intorno alle 11.10 in un’abitazione diSabazia, vicino Roma.anche la, proprietaria degli animali. La piccola è stata elitrasportata al Policlinico Gemelli di Roma dove le sono state riscontrate lesioni multiple a viso e arti. Intubata e ventilata, è in sedazione profonda, ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica. La, anche lei ferita, è stata invece ricoverata all’ospedale San Camillo. La donna è stata portata in sala operatoria per un intervento chirurgico al braccio sinistro morso. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la donna stava tenendo in braccio la piccola ...