Angelina Mango | la biografia

Chi è Angelina Mango: biografia e inizio carriera Angelina Mango è nata il 10 aprile 2001. È nata a Matera ma

LAGONEGRO – Angelina Mango, fresca vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo con "La noia", nasce a Maratea, in Basilicata, nel 2001. Cresce a Lagonegro, in una casa in cui la musica si respira nell'aria grazie ai genitori (e Laura Valente). Sin da piccola compone le sue prime canzoni, esibendosi dal 2013 con la sua band,