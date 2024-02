Angela dei Ricchi e Poveri sale sulla moto di uno sconosciuto | Fiorello senza parole | Video

Oggi è toccato ad Angela Brambati e Angelo Sotgiu, i due membri dello storico quartetto dei Ricchi e Poveri , che rappresenta un pilastro della musica italiana dagli anni settanta ad oggi. La

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Caos a Viva Rai 2, la trasmissione del mattino condotta dae Fabrizio Biggio. Ospiti gli esplosivi, reduci dalla partecipazione al 74esimo festival di Sanremo. Angelo Sotgiu eBrambati si sono resi protagonisti di un divertentissimo siparietto: i due, in pigiama, si sono esibiti con una breve performance in mezzo alla strada, sulle strisce pedonali, mentre il traffico del Foro Italico era fermo. Poi però è successa una cosa inaspettata: se alla fine dell'esibizione Angelo è corso via, togliendosi dalla carreggiata, la sua collega è invece andata verso unciclista fermo nel traffico ed è salitasua. La cantante del noto duo ha sorpreso la stessa produzione di Viva Rai 2, che non si aspettava un colpo di scena del genere. ...