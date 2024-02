Andrew Howe è diventato papà per la prima volta | è nata la figlia Anna | l’annuncio sui social

ha accolto al mondo una femminuccia il giorno di San Valentino Sul social due tenerissime foto per dare l'annuncio ai follower La 'zia' della bimba è una cantante famosissima Andrew Howe è diventato

(Di venerdì 16 febbraio 2024): con alcuni teneri scatti pubblicati su Instagram, iltista italiano di salto in lungo ha annunciato la nascita della, avuta dalla compagna Ilaria nel giorno di San Valentino.

Daniele Inzoli ha illuminato la scena in apertura dei Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi, incominciati oggi al PalaCasali di Ancona. ... (oasport)

Diego Nappi ha giganteggiato sui 200 metri ai Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi e ha firmato il nuovo record italiano under 18. Il ... (oasport)

Un regalo speciale per Andrew Howe: la nascita di Anna rende indimenticabile il suo San Valentino: Un San Valentino indimenticabile per l'atleta Andrew Howe, diventato padre per la prima volta all'età di 38 anni di una bambina ...

Andrew Howe è diventato papà: la figlia si chiama Anna: Il primatista italiano di salto in lungo ha annunciato la nascita della piccola attraverso la sua pagina social ...

Lo sportivo Andrew Howe diventa papà a 38 anni: il tenero scatto e il nome tradizionalissimo scelto per la bimba: Il campione ha accolto al mondo una femminuccia il giorno di San Valentino. Sul social due tenerissime foto per dare ...