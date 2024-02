Andersson | gioia svedese Il Bologna dona felicità E al Dall’Ara non si passa»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Quella con la Fiorentina non è stata la partita della svolta. Semmai della conferma: "D’altronde, se non sbaglio, ilera quarto anche a Natale. E ora rieccolo lì". A parlare è Kennet, ex attaccante del. Ha vestito la maglia rossoblù tra il 1996 e il 2000, contribuendo alla cavalcata che portò ilin Europa prima e fino alla semifinale di Coppa Uefa poi, con il Marsiglia. Per il gigante di Eskilstuna può essere davvero l’anno giusto per riprovarci. Kennet, sensazioni? "Sembra tutto vero, finalmente. Sono felice". Ha visto la partita con la Fiorentina? "Sì, davanti alla televisione e sono rimasto impressionato. Pensavo fosse una partita da 50 e 50. Invece per me è stato chiaro fin dal primo momento che avrebbe vinto il. Anche ...