Ancona | fucile da sub puntato contro i due figli | «Vi uccido» Fermato con il braccialetto

Minaccia i figli con un fucile da sub, misura cautelare per un 56enne anconetano: Su indicazione del Gip del Tribunale di Ancona, nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una misura cautelare inflitta a un 56enne residente nel capoluogo dorico.

Ancona Passaporti, richieste anche per una bimba di un mese e di una 95enne: Restano però in attesa di ritiro circa 800 passaporti presso gli Uffici di via Gervasoni. Proprio durante gli accessi è stato consegnato a un richiedente il suo passaporto pronto nel 2022 e che solo ...

Violenza in famiglia. Lite, minaccia i due figli con un fucile da pesca: allontanato dalla casa: Il 56enne ad uno gli avrebbe fatto il segno di volerlo uccidere. Ora ha un divieto di avvicinamento ai ragazzini e alla compagna. I poliziotti gli hanno applicato anche il braccialetto elettronico.