Analisi di un ko ingiusto Ad un soffio dal ribaltone

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Una sconfitta immeritata, non priva di luci, ma neppure di ombre sulle quali lavorare. Questo ha detto il k.o. (2-3) incassato dal Pontedera contro il Pineto, maturato con le reti ospiti nel primo tempo di Gambale (20°) e Njambe (23°), la rimonta nella ripresa di Angori (54°) e Peli (62°) e il jolly decisivo di Lombardi (87°) per un gara da suddividere in tre fasi. PRIMA FASE 1-34° minuto. Un po’ di lentezza ha contraddistinto la prima fase del Pontedera, solitamente abituato a partire più forte, che oltretutto si è fatto trovare scoperto sui due gol degli ospiti. Pur tenendo un maggior possesso palla, il gioco è stato sterile mentre il Pineto ha sfruttato le due uniche vere occasioni avute. Cui va aggiunta una conclusione di Manu sventata da Ciocci (34°). SECONDA FASE 35°-83° minuto. Una palla-gol sprecata da Peli (40°) e il cambio di modulo attuato a inizio ripresa, quando ...