Amintore Fanfani pittore | inaugurata la mostra a Sansepolcro

A 25 anni dalla morte Sansepolcro (Arezzo) ospita una mostra di dipinti di Amintore Fanfani, che nell'Aretino, a Pieve Santo Stefano era nato. 'Amintore Fanfani, pittore.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Arezzo, 16 febbraio 2024 – Qualificata e molto partecipata la cerimonia di inaugurazione delladedicata alle opere diin occasione delle celebrazioni a 25 anni della sua scomparsa. Il Museo Civico, dove opere pittoriche e disegni realizzati dal grande statista saranno visitabili dal pubblico a partire da oggi e sino al 17 marzo prossimo, ha ospitato l’evento. A fare gli onori di casa il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore alla cultura Francesca Mercati, assieme al sindaco Claudio Marcelli di Pieve S.Stefano, terra originaria di. Prima del taglio del nastro della bella e ricca esposizione, esaltata dalla collocazione scelta per l’occasione, un interessante convegno sulla figura e l’opera dello statista. Apprezzate le relazioni del nipote Giuseppe, di Franco ...

Amintore Fanfani è stata una tra le figure più significative del Novecento italiano, che ha attraversato quasi per intero. Personalità complessa, ... (lortica)

Amintore Fanfani, 25 anni dalla morte. I dipinti dello statista in mostra: Si apre oggi al museo di Sansepolcro l’esposizione dedicata al politico con la passione per la pittura. Itinerario con eventi tra Valtiberina e La Verna. In autunno ad Arezzo un focus sull’uomo di gov ...