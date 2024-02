Amici | storica ex allieva e storico ex professore hanno avuto una relazione ai tempi del talent?

con cui poi siamo diventati buoni amici". Foto press Dell'avventura musicale di Ivan, la signora Graziani è memoria storica nel dalla pazzia al rapporto tra l'insegnante e la giovane allieva, ai

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Negli anni, all’interno della scuola disi sono formate numerose coppie, non solo tra i ragazzi presenti nel, ma anche tra allievi e professori, come nel caso di Veronica Peparini e Andreas Muller, che a breve diventeranno genitori di due gemelle. Ma Veronica e Andreas non sono gli unici tra cui si dice sia nata una storia d’amore: nella prima edizione delshow – che si chiamava Saranno Famosi – tra i professori c’era Luca Pitteri, mentre tra gli allievi Monica Hill. Sebbene non ci siano mai state conferme in proposito, si è sempre parlato di Luca e Monica come di una coppia e questo per via di un episodio accaduto durante il programma e di cui i due, che si sono ritrovati a Io canto Generation,deciso di raccontare per la prima volta: Ogni tanto, da anni, con regolarità imbarazzante, esce ...