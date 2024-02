Amici spoiler | come è stata accolta Angelina da Maria De Filippi | manager in studio e il commento della Vanoni

contengono spoiler . Ospiti, news e giudici del 18 febbraio L' vincitrice di Sanremo 2024 e nata nella scuola di Amici, dove lo Amici 23: La classe di canto I cantanti , come di abitudine, si

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nel corsogiornata di oggi, venerdì 16 febbraio, si è registrata la nuova puntata di23 che vedremo in onda questa domenica. Tra gli ospiti inanche, vincitrice di Sanremo 2024:in? Ecco gliLe anticipazioni, in questo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.