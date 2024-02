Amalfi | aggredisce e ferisce il fratello | obbligo di dimora per un 56enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata del 15 febbraio u.s., ad Agerola (Na), i Carabinieri della Stazione di(SA), unitamente a quelli della locale Stazione hanno eseguito “un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’dinel Comune di Agerola” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di undel luogo per “atti persecutorie e lesioni personali aggravate”, in quanto a seguito della denuncia presentata daldell’indagato che tra novembre 2023 e gennaio 2024 avrebbe subito condotte vessatorie e minacciose nei suoi riguardi, finanche sfociate in un’aggressione fisica cagionante danni permanenti alla gamba. Il provvedimento è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate ...