Pesa 70 tonnellate e misura 85 metri . Per installare la è stato necessario far arrivare in Alto Adige due autogru speciali e termicamente e con un diametro di 40 cm dagli scambiatori di calore

Alto Calore, misura interdittiva nei confronti di Michelangelo Ciarcia (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn anno di sospensione per Michelangelo Ciarcia e un dipendente dell’Alto Calore. La misura interdittiva è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari, Francesca Spella. Le ipotesi di accusa sono di frode fiscale relativa ai crediti d’imposta e di peculato nella gestione dei rapporti con due società che si occupavano dei corsi di formazione organizzati dall’Alto Calore. Sarebbero quattro le persone coinvolte, tra cui un dipendente dell’Alto Calore. L’attività investigativa è coordinata dai pubblici ministeri Vincenzo Russo e Luigi Iglio. Lo scorso anno la guardia di Finanza di Avellino fece accesso negli uffici dell’Alto Calore per reperire ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn anno di sospensione pere un dipendente dell’. Laè stata emessa dal giudice per le indagini preliminari, Francesca Spella. Le ipotesi di accusa sono di frode fiscale relativa ai crediti d’imposta e di peculato nella gestione dei rapporti con due società che si occupavano dei corsi di formazione organizzati dall’. Sarebbero quattro le persone coinvolte, tra cui un dipendente dell’. L’attività investigativa è coordinata dai pubblici ministeri Vincenzo Russo e Luigi Iglio. Lo scorso anno la guardia di Finanza di Avellino fece accesso negli uffici dell’per reperire ...

