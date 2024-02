Altavilla Milicia | la confessione della 17enne | “Demoni in casa da anni | mamma e Kevin posseduti”

Ha confessato e raccontato la 17enne fermata per la strage di Altavilla Milicia , di cui sono anche accusati il padre e una coppia. La ragazzina è stata considerata subito dopo il ritrovamento dei corpi straziati dei due fratelli e dei resti carbonizzati della

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Per lail gip ha convalidato il fermo con detenzione in carcere. "Ha rivelato il suo pieno coinvolgimento nei gravissimi fatti che hanno visto coinvolta la sua famiglia", spiegano i pm, aggiungendo che la ragazza ha fatto "un resoconto agghiacciante anche in relazione al contributo personale fornito in relazione alle torture subite dalla madre e dai fratelli".