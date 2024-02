Altavilla | il Procuratore | “Barreca e i complici volevano liberare Antonella e i figli dal demonio”

accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere per la strage di Altavilla Milicia. Lo ha come richiesto dal sostituto procuratore Manfredi Lanza. Nel corso dell'udienza di convalida i tre

“Tutti sapevano…”. Il mistero dell’esorcismo di Altavilla Milicia: Tutti e tre ora sono in carcere, il gip di Termini Imerese ha emesso per loro un'ordinanza di custodia cautelare e per la coppia ha anche confermato il fermo emesso dalla Procura termitana ...

“Barreca e i coniugi volevano liberare Antonella e i figli dal demonio”: la ricostruzione del Procuratore: La ricostruzione della strage di Altavilla Miliacia fatta da Ambrogio Cartosio, procuratore della Repubblica di Termini Imerese: "Barreca da anni ...

Fili elettrici e arnesi: le prove delle torture della strage di Palermo: Le indagini sulla strage di Palermo, ad Altavilla Milicia, continuano. Scoperti fili elettrici e arnesi da camino per le torture.