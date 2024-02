All' Università Lum arriva la Scuola di Alta formazione in turismo digitale

Lo spiega all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, docente di Dietetica e Nutrizione umana della Lum - Libera Università Mediterranea 'Giuseppe Degennaro' di Bari. "I fritti nel grasso di

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Le imprese deloperano in un contesto competitivo in costante mutamento a causa della globalizzazione dei mercati e dell'impatto delle ict che, con l'introduzione di nuovi strumenti di gestione e comunicazione, hanno generato nuovi bisogni di competenze e ruoli professionali per le imprese. Con queste premesse è stata istituita ladiindella LiberaMediterranea "Giuseppe Degennaro", diretta dalla professoressa Patrizia Guida. La, che verrà presentata nel corso di un evento il 21 febbraio prossimo, alle ore 10, presso l'aula Aldo Rossi della Lum, propone diverse tipologie di percorsi formativi: master annuale (60 cfu), corsi executive di 120 ore e ...