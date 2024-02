per sperimentare sacrifici e rinunce quotidiane e vivere in i bambini sono privati del latte per l'infanzia, la carenza di la crisi degli alloggi impedisce loro di sposarsi, la disoccupazione

Alloggi per sperimentare autonomia e abilità lontani dalla famiglia: taglio del nastro (Di venerdì 16 febbraio 2024) Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 16 febbraio 2024 - taglio del nastro speciale oggi in via Cesare Battisti 44 a Sant'Angelo Lodigiano. È stato inaugurato, tra la gioia incontenibile dei ragazzi disabili che lo abiteranno, un appartamento, di proprietà della Cooperativa “Solidarietà”, rinnovato grazie ai fondi della misura “Dopo di Noi, gestiti dall'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi. Un progetto portato avanti con l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi e il Centro Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli. E durante la visita ai locali, non è mancata la benedizione del parroco di Sant’Angelo Lodigiano don Enzo Raimondi, che ha voluto rimarcare come questi spazi “rappresentino il simbolo dell’amore dei genitori, che sperano, che in futuro, la comunità si prenda cura dei loro figli”. L'appartamento fa parte del progetto “Habit@ Housing per lo ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di venerdì 16 febbraio 2024) Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 16 febbraio 2024 -delspeciale oggi in via Cesare Battisti 44 a Sant'Angelo Lodigiano. È stato inaugurato, tra la gioia incontenibile dei ragazzi disabili che lo abiteranno, un appartamento, di proprietà della Cooperativa “Solidarietà”, rinnovato grazie ai fondi della misura “Dopo di Noi, gestiti dall'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi. Un progetto portato avanti con l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi e il Centro Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli. E durante la visita ai locali, non è mancata la benedizione del parroco di Sant’Angelo Lodigiano don Enzo Raimondi, che ha voluto rimarcare come questi spazi “rappresentino il simbolo dell’amore dei genitori, che sperano, che in futuro, la comunità si prenda cura dei loro figli”. L'appartamento fa parte del progetto “Habit@ Housing per lo ...

