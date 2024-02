in vista della seconda fase di qualificazione all'un posto nella fase finale in programma a luglio Rebecca D'Elia (Inter), Valentina Donolato (Milan) Manuela Sciabica (Sassuolo) Staff - Tecnico:

All’Inter a luglio, il tecnico non ci sta: “Serve rispetto” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo la news circa le visite mediche, il tecnico è intervenuto sul calciatore promesso All’Inter per luglio. Richiesta di rispetto. Nonostante i risultati positivi ed un’avviata cavalcata in direzione dello Scudetto, l’Inter è stata al centro di pesanti critiche nell’ultima settimana. In particolare, a trovarsi nell’occhio del ciclone è stata la dirigenza nerazzurra, attaccata a causa di alcuni movimenti di mercato per l’estate già messi a segno a partire da adesso. L’arrivo di Zielinski a parametro zero sembrerebbe ormai cosa fatta, tanto che alcune indiscrezioni circa le visite mediche svolte in segreto dal polacco hanno cominciato a circolare sul web. Inutile dunque spiegare gli attacchi di Aurelio De Laurentiis a Marotta nonché di alcuni tifosi in direzione del centrocampista. Stessa sorte, questa, toccata anche a ... Leggi tutta la notizia su rompipallone (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo la news circa le visite mediche, ilè intervenuto sul calciatore promessoper. Richiesta di. Nonostante i risultati positivi ed un’avviata cavalcata in direzione dello Scudetto, l’Inter è stata al centro di pesanti critiche nell’ultima settimana. In particolare, a trovarsi nell’occhio del ciclone è stata la dirigenza nerazzurra, attaccata a causa di alcuni movimenti di mercato per l’estate già messi a segno a partire da adesso. L’arrivo di Zielinski a parametro zero sembrerebbe ormai cosa fatta, tanto che alcune indiscrezioni circa le visite mediche svolte in segreto dal polacco hanno cominciato a circolare sul web. Inutile dunque spiegare gli attacchi di Aurelio De Laurentiis a Marotta nonché di alcuni tifosi in direzione del centrocampista. Stessa sorte, questa, toccata anche a ...

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza