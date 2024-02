Allegri Non è un bel momento | obiettivo Champions

"La Juve non sta vivendo un bel momento con 1 punto in 3 partite". Massimiliano Allegri si esprime così alla vigilia del match che la formazione bianconera giocherà domani sul campo del Verona. "La trasferta

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "Abbiamo davanti a noi tre mesi in cui servirà entusiasmo e voglia di fare risultato", ha spiegato il tecnico della Juventus TORINO - "Aver fatto un punto in tre partite non è un bel, sappiamo che la trasferta di Verona è sempre complicata, è un campo difficile, Baroni sta facendo un ottimo

Juve: Allegri 'nessuna frustrazione nel non vincere trofei': (ANSA) - TORINO, 16 FEB - 'Non è frustrante non vincere trofei, assolutamente: sono stato fortunato ad avere squadre importanti per alzare ...

"Col Verona sarà una gara difficile - spiega l'allenatore bianconero-: dobbiamo stare più attenti nei particolari che decidono le partite": "Col Verona sarà una gara difficile - spiega l'allenatore bianconero-: dobbiamo stare più attenti nei particolari che decidono le partite" ...

Ponciroli a TMW Radio: "Thiago Motta perfetto per la Juventus ma sarà difficile sostituire Allegri. Chiesa non è un fuoriclasse...": Nel suo intervento a TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato anche di Juventus: Come giudichi le difficoltà che sta vivendo Chiesa in questo periodo “Non si sa ancora se Chiesa ...