Allegri | «Conte? Non so dove andrà ad allenare»

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il tecnico della Juventus, Massimilano, in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Verona. Le parole diSu quale aspetto la Juve si è concentrata in settimana? «Aver fatto un punto in tre partite, soprattutto un punto in due partite in casa, rappresenta un momento non bello. A Verona sarà una partita difficile, Baroni sta facendo un ottimo lavoro. Bisogna fare una bella partita, avere un atteggiamento migliore come attenzione dei dettagli» Per, il ribaltone come sette anni fa è possibile? «Continueremo così perché non sono tre risultati negativi che possono cambiare l’andamento della stagione, quell’anno lì avevamo quattro punti di vantaggio e c’era bisogno di cambiare. Con Udinese e Inter non sono state brutte prestazioni, vanno in linea con quelle delle altre partite. Abbiamo pagato dettagli che ...