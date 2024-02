Allarme sushi e sashimi | 163 persone contraggono il “norovirus”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Al centro delle polemiche è finito un ristorante di una famosa catena giapponese a Tokyo: tre commensali sono in condizioni gravi Èin Giappone, più precisamente a Tokyo. Una vera e propria epidemia disi sta diffondendo incredibilmente negli ultimi giorni. Infatti tra il 30 gennaio e il 3 febbraio ha colpito ben 163 clienti di Kisoji, una catena di ristoranti tradizionali giapponesi (). Secondo quanto sostengono i funzionari sanitari del quartiere di Adachi, i clienti avevano un’età compresa tra i 6 e gli 88 anni. In particolare avevano tutti cenato presso la filiale Nishiarai di Kisoji, come ha riferito TV Asahi. Tre commensali ricoverati in ospedale per il– Notizie.comIl, nello specifico, è la causa principale e più comune di gastroenterite. L’infezione ...