Allarme morbillo in Ue | pochi i vaccini e crescono casi

Allarme morbillo in Ue: pochi i vaccini e crescono

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - "Si prevede che idicontinueranno ad aumentare nell'Ue/SEE nei prossimi mesi a causa della copertura vaccinale non ottimale per icontenenti(MCV) in numerosi Paesi dell'UE/SEE, dell'elevata probabilità di importazione da aree ad alta circolazione e il fatto che i prossimi mesi rappresentino il picco stagionale del virus". La valutazione è inclusa in una recente analisi dello European centre for disease prevention and control (Ecdc). I dati dell'Ecdc mostrano che tra gennaio e l'inizio di febbraio 2024 il numero di Paesi dell'Ue/SEE che hanno segnalatodiè aumentato. Sono stati segnalati almeno sette decessi in due Paesi. "Nessuno - premette Andrea Ammon, direttore dell'Ecdc - dovrebbe morire di. ...

