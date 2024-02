candidato alla Presidenza del centrosinistra. 'In questi anni 'In questi anni sono diventata una fiera sostenitrice dell'Abruzzo - come quello di segretario comunale in diversi comuni della

Alla fiera della birra di Rimini la grande distribuzione campana: di scena il gruppo Perrella con le Real Ale (Di venerdì 16 febbraio 2024) Amanti della birra, addetti ai lavori, stampa di settore e semplici curiosi sono invitati a un'immersione nel magico mondo delle tradizionali birre in cask inglesi. L'appuntamento è per lunedì 19 febbraio al "Beer & Food Attraction" di Rimini, presso lo stand di BeerFellas (padiglione 7-024), dalle ore 12 alle ore 13. Un viaggio, ma non solo, attraverso cui la storia e "la vita" di oggi delle Real Ale offriranno spunti di confronto e di dibattito, oltre a un'esperienza sensoriale, celebrando la fermentazione naturale e il processo di maturazione in cask di legno. Al dibattito prenderanno parte: Lorenzo Dabove, in arte "Kuaska" e Danilo Caruso. A stimolare il dibattito il maestro birraio Michele Camastra. "L'obiettivo – spiega Camastra – sarà quello di descrivere le particolarità delle ...

