Alfa pubblica il disco Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo il successo della sua partecipazione al Festival di Sanremo,oggi il nuovoNon so chi hailma so che eraEsce oggi venerdì 16 febbraio sulle piattaforme digitali e il 23 febbraio in formato picture disc, Non so chi hailma so che era, il nuovodito da Artist First., cantautore genovese classe 2000 e artista multiplatino, è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, in gara con il brano Vai!, dove ha emozionato tutti nella serata dedicata alle cover con un indimenticabile duetto con Roberto Vecchioni in Sogna ragazzo sogna. Esponente della Generazione ...