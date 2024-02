Alexei Navalny | morto in prigione l' oppositore di Putin La tv di Mosca | «Deceduto per una trombosi» Blinken | la Russia è responsabile Chi era

Morto in carcere Alexei Navalny

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il dissidente e principalerussoin. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di accertamento. ...

E’ morto in prigione il dissidente russo Alexei Navalny: ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Alexei Navalny. Il dissidente leader dell’opposizione russa è deceduto nella colonia penale dove era detenuto: lo annunciano i media russi, citando il servizio carcerario.

Meloni: la morte di Navalny in carcere è una triste pagina, un monito per la comunità internazionale: Roma, 16 feb. (askanews) – “La morte di Alexei Navalny, durante la sua detenzione, è un’altra triste pagina che ammonisce la comunità internazionale. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e ci ...

Alexei Navalny: Muratov (Nobel per la pace), “vittima di un omicidio”. Martynov (Novaja Gazeta), Putin elimina gli oppositori: Alexei Navalny sarebbe stato quindi sottoposto a tormenti e torture per tre anni, cosa che il corpo non può sopportare, ed è quindi vittima di un omicidio. E aggiunge in un post scriptum Muratov: ...