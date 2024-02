Alexei Navalny morto in carcere | l' annuncio delle autorità russe

Il dissidente russo Alexei Navalny è morto nella colonia penale sul Mar Artico dove stava scontando la sua pena di 19 anni di carcere per "estremismo". Lo riportano i media russi, citando il dipartimento locale del

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 - "", l'dei media russi. Il dissidente e oppositore russo era stato rinchiuso di recente, e per l'ennesima volta (27 da agosto), in isolamento in cella di punizione. Lo aveva riferito la sua portavoce Kira Yarmish alla testata online Meduza, precisando che la punizione sarebbe durate 15 giorni, e così il dissidente avrebbe passato ben 308 giorni nell'ultimo anno e mezzo in isolamento., inper motivi politici, era stato trasferito nella remota colonia penale a regime speciale "Lupo Polare", oltre il circolo polare artico nel dicembre scorso. Il servizio penitenziario federale russo ha affermato che è in corso un'indagine sulle cause della morte.