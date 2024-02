Alexei Navalny | l' Ultimo Oppositore di Putin Si Accascia a Terra e Muore in Carcere

a cui si aggiungono gli arresti di oppositori politici, come Alexei Navalny. L'ultimo, in ordine di tempo, è lo schianto dell'aereo su cui viaggiava il capo del gruppo Wagner Yevgney Prigozhin Il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma - Il noto dissidente russoè morto mentre si trovava in detenzione, secondo quanto riportato dai media russi. L'agenzia di stampa Tass ha annunciato che le circostanze della sua morte sono attualmente oggetto di indagine., il principaledel governo russo, è deceduto all'età di 47 anni, dopo essere stato imprigionato dal gennaio del 2021. Secondo quanto dichiarato dal servizio penitenziario nazionale russo,si è sentito male dopo una passeggiata e ha perso conoscenza poco dopo. Il personale medico è intervenuto tempestivamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il dissidente è stato dichiarato morto sul posto. Al momento, le cause precise della sua morte sono oggetto di indagine. leggi tutto

Secondo l'agenzia "Tass", le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Pare che si sia sentito male dopo una passeggiata e che i ... (ilgiornale)

Per il Cremlino le cause sarebbero ignote Alexei Navalny , oppositore di Putin è Morto oggi, 16 febbraio, in carcere . Stavo scontando una pena di 19 ... ()

"Alexei Navalny morto in carcere", l'annuncio delle autorità russe: Roma, 16 febbraio 2024 - "Alexei Navalny è morto", l'annuncio dei media russi. Il dissidente e oppositore russo era stato rinchiuso di recente, e per l'ennesima volta (27 da agosto), in isolamento in ...

Russia, è morto il dissidente Navalny: Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha dichiarato che le autorità russe non hanno alcuna informazione sulle cause della morte e che le indagini sono a carico del servizio penitenziario federale ...

E’ morto in carcere in Russia Alexei Navalny: Roma, 16 feb. (askanews) – L’oppositore russo Alexei Navalny è deceduto nella colonia penale dove era detenuto: lo ha reso noto il servizio penitenziario federale russo, precisando che è in corso ...