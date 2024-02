Per aggirare la censura di Putin, Alexei Navalny ha rafforzato la come l'uso di un papero giallo come simbolo della corruzione.

Alexei Navalny, il giallo del video prima di morire: “Ecco le sue condizioni in carcere” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Una notizia che ha sconvolto il mondo, quella della morte di Alexei Navalny. Attorno alla quale si sono immediatamente scatenate polemiche e feroci accuse rivolte a Vladimir Putin. Con tanto di giallo emerso proprio in queste ultime ore, quello di un video nel quale l’oppositore dello zar è ripreso di buon umore e intento a scherzare con il giudice. Apparentemente in ottima salute, al contrario di quanto sostenuto da alcune testate: le immagini, diffuse dalla testata indipendente russa Sota vision e repostate dal consigliere del ministero ucraino dell’Interno, Anton Gerashchenko, risalgono a poche ore prima della morte di Navalny. Ufficialmente, l’uomo è deceduto a causa di una trombosi. “Ieri Navalny ha parlato in tribunale con un collegamento ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di venerdì 16 febbraio 2024) Una notizia che ha sconvolto il mondo, quella della morte di. Attorno alla quale si sono immediatamente scatenate polemiche e feroci accuse rivolte a Vladimir Putin. Con tanto diemerso proprio in queste ultime ore, quello di unnel quale l’oppositore dello zar è ripreso di buon umore e intento a scherzare con il giudice. Apparentemente in ottima salute, al contrario di quanto sostenuto da alcune testate: le immagini, diffuse dalla testata indipendente russa Sota vision e repostate dal consigliere del ministero ucraino dell’Interno, Anton Gerashchenko, risalgono a poche oredella morte di. Ufficialmente, l’uomo è deceduto a causa di una trombosi. “Ieriha parlato in tribunale con un collegamento ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza