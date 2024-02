Alexei Navalny è morto nel carcere in cui era detenuto

Il dissidente russo Alexei Navalny è morto nella colonia penale sul Mar Artico dove stava scontando la sua pena di 19 anni di carcere per "estremismo". Lo riportano i media russi, citando il dipartimento locale del

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il leader dell’opposizione russanella colonia penale n. 3 dell’Okrug autonomo di Yamalo-Nenets. Lo ha riferito il dipartimento locale del servizio penitenziario.era stato inviato per la ventisettesima volta nella cella di punizione. «Si è sentito male dopo una passeggiata e ha perso conoscenza quasi immediatamente», hanno fatto sapere dal Servizio penitenziario, aggiungendo che il personale medico era stato chiamato, ma che non era stato in grado di rianimare

Media Russia: «Alexei Navalny è morto in prigione»: Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Il dissidente e principale ...

Alexey Navalny è morto in prigione: Il principale oppositore russo Alexey Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di accertamento.

Navalny morto in prigione, l’oppositore di Putin aveva 47 anni: Alexei Navalny è morto in prigione. Il più noto oppositore del presidente Putin aveva 47 anni. Articolo in aggiornamento... Corriere della Sera è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per ...