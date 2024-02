Alexei Navalny è morto in prigione

Il dissidente russo Alexei Navalny è morto nella colonia penale sul Mar Artico dove stava scontando la sua pena di 19 anni di carcere per "estremismo". Lo riportano i media russi, citando il dipartimento locale del

(Di venerdì 16 febbraio 2024) E'. Il 47enne, principale dissidente politico nella Russia di Vladimir Putin, era detenuto in unadel Circolo polare artico dal 2021. Stava scontando una pena di 19 anni. Sulle cause della morte non ci sono ancora notizie ufficiali. Il presidente Putin sarebbe stato informato della morte di(Notizia in aggiornamento)

Secondo l'agenzia "Tass", le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Pare che si sia sentito male dopo una passeggiata e che i ... ()

