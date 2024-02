Alexei Navalny è morto in prigione | addio al dissidente politico

Il dissidente russo Alexei Navalny è morto nella colonia penale sul Mar Artico dove stava scontando la sua pena di 19 anni di carcere per "estremismo". Lo riportano i media russi, citando il dipartimento locale del

Azzerata la difesa di Navalny: tre suoi avvocati sono in carcere e due inseguiti da mandato d'arresto: Con queste parole Olga Mikhailova, che ha difeso Alexei Navalny, ha accolto la notizia del mandato di cattura nei suoi confronti.