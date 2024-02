Alexei Navalny è morto in carcere in Russia Cosa è successo al principale oppositore di Putin

Alexei Navalny è morto. L'oppositore russo, 47 anni, è deceduto nella colonia penale n. 3 dell'Okrug autonomo di Yamalo - Nenets. A riferirlo il dipartimento regionale del servizio penitenziario

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È, in prigione, l’ex politico e dissidente russo, 47 anni. Era conosciuto in tutto il mondo per il suo attivismo contro l’autocrazia di Vladimire per i suoi numerosi arresti. Il decesso è avvenuto in un durissimosiberiano a 2 mila chilometri da Mosca, quasi in prossimità del Circolo polare artico. Era stato condannato a 19 anni di “regime speciale”.felt unwell after the walk and almost immediately fainted; the ambulance doctors declared him dead –n media reports pic.twitter.com/DVsbkecgNi— NEXTA (@nexta tv) February 16, 2024 Chi era? Fierissimodi, era impegnato da anni nel denunciare la corruzione del ...