Alexei Navalny è morto in carcere | Biden | “Putin è responsabile”

E ha aggiunto: 'È deplorevole che Alexei Navalny sia morto in una prigione russa. Per me è ovvio: è stato ucciso, come altre migliaia di persone che sono state portate alla morte a causa di questa

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è deceduto all'età di 47 anni mentre era detenuto nella prigione di Kharp, nella regione artica di Yamalo Nenets, dove stava scontando una condanna a 19 anni. Non sono ancora chiare le motivazioni del decesso, di cui ha dato notizia il servizio penitenziario nazionale russo. Il portavoce del Cremlino L'articolo proviene da Il Difforme.

