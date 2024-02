Alexei Navalny è morto in carcere

Alexei Navalny è morto, lo ha annunciato l'autorità penitenziaria federale della regione di Yamalo - Nenets, dove il leader dell'opposizione russa era recluso. Il video documenta l'ultima apparizione

È morto , in prigione, l’ex politico e dissidente russo Alexei Navalny , 47 anni. Era conosciuto in tutto il mondo per il suo attivismo contro ... (urbanpost)

Lo hanno fatto sapere le autorità russe, che non hanno fornito alcun dettaglio rispetto alle cause della morte. Navalny era il più importante ... (wired)

Morto Alexei Navalny, l’oppositore di Putin rinchiuso in carcere: Stando agli ultimi aggiornamenti arrivati nei giorni scorsi dalla sua portavoce, Navalny era stato rinchiuso ancora una volta in cella di punizione, per la 27esima volta dall'agosto del 2022, ...

È morto Alexei Navalny, il dissidente russo era in carcere. Aveva 47 anni: Il dissidente russo Alexei Navalny è morto nella colonia penale a regime speciale di Kharp, nella regione artica di Yamalo Nenets, dove era rinchiuso. Lo ha riferito il dipartimento regionale del ...

Alexey Navalny è morto in prigione: Il principale oppositore russo Alexey Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di accertamento.