Alessandro morto suicida a Gragnano | indagata anche la fidanzatina

Marco Martinelli, Alessandro Leogrande, Saverio La Ruina, Davide È morto suicida il 7 gennaio 2022 nella sua casa di Crespadoro.

È stato il paziente in stato semi-vegetativo più longevo d'Europa. La famiglia si è presa cura di lui per 37 anni . "È morto sereno, con accanto le ... (ilgiornale)

Il calcio dilettantistico in lutto. Morto Sorrentino, storico dirigente: Qualche anno dopo ritornò a collaborare con il Real Montecchio (in serie D), poi a Santangelo in Lizzola, ancora Montecchio, Montelabbate, Atletico Gallo con il suo presidente Alessandro Sperandio e ...

Narni, addio ad Alessandro Mercuri. Ex comandante della polizia municipale e padre dell'assessore ai lavori pubblici: NARNI Cordoglio in città per la scomparsa di Alessandro Mercuri. L'uomo, morto all'improvviso stamattina, aveva compiuto ottantanove anni lo scorso 7 febbraio. Ex comandante della polizia municipale ...

CASAL DI PRINCIPE - Omicidio Morza, confermato l’ergastolo per Alessandro Cirillo ' o sergente: 16:49:45 CASAL DI PRINCIPE. Confermata la condanna alla pena dell'ergastolo per Alessandro Cirillo ' o sergente, per i giudici della terza sezione della corte di assise di appello di Napoli, president ...